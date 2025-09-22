<p><strong>Neues Infoblatt zur klimafreundlichen Mobilität erschienen<\/strong><\/p>\n\n<p><em>Ein neues Infoblatt zeigt, wie jede:r klimafreundlich mobil sein kann – mit praktischen Tipps, Infos zu Bus, Bahn und Fahrrad sowie Hinweisen auf Beiträge und Aktionen rund um nachhaltige Mobilität.<\/em><\/p>\n\n<p>Nachhaltige Mobilität ist ein zentraler Baustein für den Klimaschutz. Um Bürger:innen praktische Tipps für den Alltag an die Hand zu geben, wurde das Infoblatt „Nachhaltig unterwegs – Klima schützen“ veröffentlicht. Die Broschüre wurde von der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Energieforum AFB aus Bozen erstellt.<\/p>\n\n<p>Das Infoblatt bietet Anregungen, wie man klimafreundlich unterwegs sein kann, zeigt einfache Klimatipps für unterwegs auf und informiert über die verschiedenen Möglichkeiten, günstig und umweltfreundlich mit Bus und Bahn zu reisen. Darüber hinaus verweist das Infoblatt auf bestehende Förderungen und Beiträge im Bereich der nachhaltigen Mobilität und macht auf den Südtiroler Fahrradwettbewerb „Südtirol radelt“ aufmerksam.<\/p>\n\n<p>Auch die Europäische Mobilitätswoche, die jedes Jahr Mitte September stattfindet, steht ganz im Zeichen nachhaltiger Mobilität. Das diesjährige Motto „Mobilität für alle“ betont, dass alle Menschen – unabhängig von ihren Voraussetzungen – Zugang zu klimafreundlichen Mobilitätsformen haben sollen. Der gleichberechtigte Zugang zu nachhaltiger Mobilität ist ein wichtiger Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen und die Lebensqualität in unseren Gemeinden zu verbessern.<\/p>\n\n<p>Mit dem neuen Infoblatt möchte Bezirksgemeinschaft ein zusätzliches Zeichen setzen und dazu einladen, die vielfältigen Angebote für eine umweltfreundliche Fortbewegung stärker zu nutzen.<\/p>\n\n<p> <\/p>\n\n<p>Text: Christine Romen KlimaGemeinde-Beraterin und Bildungs- und Energieforum (AFB)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stilfs.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864155&detailonr=225760816-827">zum Artikel der Gemeinde<\/a>