<p>Am Dienstag, den 13. Oktober 2026 findet in <\/p><p>Sulden von 9 bis 10:30 Uhr beim Tourismusbüro<\/p><p>und in Stilfs von 11 bis 12:30 Uhr bei der Feuerwehrhalle<\/p><p>die Schadstoffsammlung statt. <\/p><p>Es können folgende Schadstoffe abgegeben werden: <\/p><p>Altbatterien, Lacke, Öle, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Altmedikamente, FCKW-haltibe Abfälle, Spritzmittel<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stilfs.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864155&detailonr=225829043-827">zum Artikel der Gemeinde<\/a>