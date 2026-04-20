<p>Strom sparen schont nicht nur das Klima, sondern auch das eigene Haushaltsbudget. Unsere Gemeinde unterstützt Bürger:innen dabei ab sofort ganz konkret<strong>: Strommessgeräte können kostenlos ausgeliehen werden<\/strong>!<\/p><p>Einfach zwischen Steckdose und Gerät stecken - und schon sehen Sie, wie viel Strom Fernseher, Kaffeemaschine usw. wirklich verbrauchen.<\/p><p>So können Sie:<\/p><ul><li>- versteckte Stromfresser erkennen<\/li><li>Energiekosten senken<\/li><li>Klima schützen<\/li><\/ul><p>Zusätzlich gibt es ein kompaktes Infoblatt und die Möglichkeit einer kostenlosen Energieberatung!<\/p><p>Jede eingesparte Kilowattstunde zählt!<\/p><p>Reservierungen telefonisch <strong>0473612210<\/strong> oder mittels E-mail an <a href="mailto:ruth.bernhart@stilfs.eu">ruth.bernhart@stilfs.eu<\/a><\/p><p>Für kostenlose Energieberatung eine E-mail an <a href="mailto:energieberatung.bz@gmail.com">energieberatung.bz@gmail.com<\/a> mit Betreff "Beratungsdienst Stilfs"<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stilfs.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864155&detailonr=225796464-827">zum Artikel der Gemeinde<\/a>