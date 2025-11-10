<h2>Der Bürgermeister verkündet und veröffentlicht die Ergebnisse der Wahlen für das Amt des Bürgermeisters und eines Gemeinderatsmitgliedes vom 9. November 2025 der Gemeinde Stilfs:<\/h2><p>zum Bürgermeister wurde gewählt <\/p><p>Marseiler Samuel<\/p><p>zu Gemeinderatsmitglieder wurden gewählt<\/p><table style="width: 100%; margin-left: calc(0%);"><thead><tr><th style="width: 23.3592%;"><br><\/th><th style="width: 76.5547%;"><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 23.3592%;">BERGER LEO<br><\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">GRUTSCH LISA<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">KNOLL CHIRSTIAN PETER<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">BRENNER FABIAN<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">ZEUS JONAS<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">WALLNÖFER KARIN-HELGA<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">THOMA CHRISTIAN<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">RUNGG JUDITH<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">ABERTEGGER EMANUEL<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">PRIETH JULIAN<br><\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">PINGGERA ELISCHA<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 02 <\/strong>Südtiroler Volkspartei<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">STEINHAUSER LUKAS<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 01 <\/strong>Südtiroler Freiheit<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">PLATZER SIMONE<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 01 <\/strong>Südtiroler Freiheit<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;">ANGERER MARKUS<\/td><td style="width: 76.5547%;"><strong>Nr. 01 <\/strong>Südtiroler Freiheit<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 23.3592%;"><br><\/td><td style="width: 76.5547%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p>