<p><em>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat <u>die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren,<\/u> und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, <u>die Liste der Begünstigten der Karte unter untenstehenden Link<strong> <\/strong>veröffentlicht und einsehbar ist,<\/u> wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/em><\/p><p><em><a href="https:\/\/www.gemeinde.taufers.bz.it\/de\/Verwaltung\/Dokumente\/Dedicata_a_te_2025">Carta dedicata a te<\/a><\/em><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.tubre.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218863684&detailonr=225773109-826">zum Artikel der Gemeinde<\/a>