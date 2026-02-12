<p>Es wird darauf hingewiesen, dass im<strong> Zeitraum vom 16.02.2026 bis 20.02.2026, bzw. 24.02.2026<\/strong> einige Gemeindeämter wie folgt <strong>abwesend <\/strong>sind:<\/p><ul><li><strong>Demographische Dienste (Meldeamt, Standesamt, Wahlamt): vom 17.02.2026 bis 24.02.2026<\/strong><\/li><li><strong>Bauamt: vom 16.02.2026 bis 20.02.2026<\/strong><\/li><li><strong>Lizenzamt: vom 16.02.2026 bis 20.02.2026<\/strong><\/li><li><strong>Personalamt: vom 16.02.2026 bis 20.02.2026<\/strong><\/li><li><strong>Gemeindesekretärin: vom 16.02.2026 bis 20.02.2026<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Gemeindeverwaltung dankt für Kenntnisnahme und Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225785311-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>