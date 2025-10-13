<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass am <strong>Mittwoch 15.10.2025 zwischen 9:00 Uhr und 10:30 Uhr<\/strong> die Trinkwasserversorgung wegen Instandhaltungsarbeiten in folgenden Straßen unterbrochen wird:<\/p><p>- Aststrasse<\/p><p>- Sonnleitenstrasse<\/p><p>- Wiesenweg<\/p><p>- Flitschweg<\/p><p>- Mühlenweg<\/p><p>- St.-Georgs-Strasse<\/p><p>- Unterdorfstrasse<\/p><p>- Peiner Strasse<\/p><p>- Pustertaler Sonnenstrasse (westlicher Bereich bis zur Tankstelle)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225769051-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>