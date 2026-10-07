<p>Am <strong>Samstag, 10.10.2026 findet der traditionelle Almabtrieb in der Gemeinde Terenten<\/strong> statt. <\/p><p>Aus diesem Grund hat der <strong>Regierungskommissär für die Provinz Bozen<\/strong>, mit Verfügung vom 01.10.2026 - Prot. Nr. 46540, die <strong>Sperre der Landesstraße LS 40 - Pustertaler Sonnenstraße<\/strong> wie folgt angeordnet:<\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><strong>Zeitweilige Verkehrssperre der L.S. Nr. 40 in Terenten vom km 7+000 bis km 5+960 am 10.10.2026 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Für Rettungs – und Einsatzfahrzeuge muss die Durchfahrt gewährt werden.<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Für die Beschilderung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen gemäß StVO muss der Antragsteller sorgen.<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Der Bürgermeister der Gemeinde Terenten und die Polizeikräfte sind mit dem Ordnungsdienst und der Vollziehung der vorliegenden Verfügung betraut.<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Anordnung steht auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/de\/Amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel der Gemeinde Terenten<\/a> zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225827798-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>