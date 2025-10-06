<p>Am Samstag, 11.10.2025 findet der traditionelle Almabtrieb in Terenten statt. <\/p><p>Der Regierungskommissär für die Provinz Bozen hat anlässlich der Veranstaltung, mit Verfügung Nr. 49754 vom 02.10.2025, die <strong>zweitweilige Sperre der Landesstraße Nr. 40 "Pustertaler Sonnenstraße"<\/strong> wie folgt angeordnet:<\/p><ul><li><strong>Datum: 11.10.2025<\/strong><\/li><li><strong>Uhrzeit: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr<\/strong><\/li><li><strong>Abschnitt: km 5+610 bis km 7+000.<\/strong><\/li><li><strong>Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge muss die Durchfahrt gewährt werden.<\/strong><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225767844-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>