<p>Die <strong>Müllsäcke für das Jahr 2026<\/strong> (Mindestmenge) können wie folgt im <strong>Ratsaal der Gemeinde Terenten<\/strong> abgeholt werden:<\/p><p><strong>Montag, 24.11.2025 bis Mittwoch, 26.11.2025<\/strong> (Vormittag):<\/p><ul><li><strong>8.00 Uhr bis 12.00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><p><strong>Mittwoch, 26.11.2025 (Nachmittag):<\/strong><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><strong>14.00 Uhr bis 18.00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225774095-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>