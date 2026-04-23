<p>Es wird mitgeteilt, dass am <strong>Mittwoch, 29.04.2026<\/strong> die <strong>Sammlung des Grünschnitts<\/strong> wiederaufgenommen wird. <\/p><p><strong>Die Sammlung erfolgt ab heuer, anders als im letzten Jahr, nur noch während den <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225651473-762&sprache=1"><strong>Öffnungszeiten des Wertstoffhofes<\/strong><\/a><strong> in der Handwerkerzone Terenten.<\/strong><\/p><p>Die Gemeindeverwaltung ruft bereits jetzt dazu auf und appelliert an die Nutzer, den Grünschnitt <strong>nur im dafür vorgesehenen Behälter<\/strong> zu entsorgen.<\/p><p>Vielen Dank!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225797295-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>