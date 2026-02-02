<p>In Durchführung der Gemeindeverordnung für die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 55\/R\/2025 vom 16.12.2025 und in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen wird bekanntgegeben, d<strong>ass im Zeitraum vom 01.02.2026 bis 30.04.2026, die Gesuche um Zuweisung von Gästebetten eingereicht werden können<\/strong>.<\/p><p>Die Bekanntmachung und die notwendigen Vordrucke sind auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Digitalen Amtstafel<\/strong><\/a>, Sektion "<strong>Andere Dokumente<\/strong>" veröffentlicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225783566-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>