<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass das <strong>Wertstoffzentrum Terenten (Recyclinghof<\/strong><strong>)<\/strong> am <strong>Mittwoch, 31.12.2025 GESCHLOSSEN<\/strong> bleibt. <\/p><p>Am <strong>Sams<\/strong><strong>tag, 03.01.2026, von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr<\/strong> ist das Wertstoffzentrum regulär<strong> <\/strong>geöffnet!<\/p><p>Vielen Dank für das Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225778135-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>