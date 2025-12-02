<p>Derzeit findet die Dauerzählung der Bevölkerung und der Wohnungen statt. Jene Haushalte, die für die heurige Zählung ausgewählt worden sind, haben bereits ein personalisiertes Schreiben der ISTAT\/ASTAT per Post zugesandt bekommen.<\/p><p>Darin befinden sich die <strong>Online-Zugangsdaten zum selbstständigen Ausfüllen des Fragebogens innerhalb 09.Dezember 2025<\/strong>. Haushalte, die keinen Internetzugang oder Schwierigkeiten bei der Beantwortung haben, können sich an die Gemeinde Terenten wenden.<\/p><p>Informationen unter <a href="tel:+390474545246">+39 0472 544212<\/a> oder <a href="tel:+390472546110">+39 0472 546110<\/a> von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr.<\/p><p><strong>ACHTUNG: wir erinnern daran, dass die Teilnahme an der Zählung für alle ausgewählten Haushalte verpflichtend ist!<\/strong><\/p><p>Weitere Informationen finden Sie hier:<\/p><p><a href="https:\/\/astat.provinz.bz.it\/de\/dauerzaehlung-der-bevolkerung-und-der-wohnungen">https:\/\/astat.provinz.bz.it\/de\/dauerzaehlung-der-bevolkerung-und-der-wohnungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225776276-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>