<p>Die Gemeinde Terenten erstellt eine <strong>Rangordnung nach Titeln und Kolloquium<\/strong> zur <strong>befristeten Besetzung von einer Stelle als Verwaltungsassistent\/in in Teilzeit<\/strong> (Berufsbild 43 - 6. Funktionsebene).<\/p><p>Interessierte Personen können die <strong>Teilnahmegesuche<\/strong><strong> innerhalb Mittwoch, 04.11.2026 - 12.00 Uhr<\/strong> einreichen!<\/p><p>Nachstehend werden die Unterlagen zum Wettbewerb zur Verfügung gestellt:<\/p><ul><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769088-762&sprache=1" data-detailonr="225769088">Rangordnung Verwaltungsassistent\/in: Bekanntmachung vom 07.10.2026<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769089-762&sprache=1" data-detailonr="225769089">Rangordnung Verwaltungsassistent\/in: Teilnahmegesuch vom 07.10.2026<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225827866-762&sprache=1" data-detailonr="225827866">Rangordnung Verwaltungsassistent\/in: Ersatzerklärung Sprachgruppenzugehörigkeit vom 07.10.2026<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225827867-762&sprache=1" data-detailonr="225827867">Rangordnung Verwaltungsassistent\/in: Datenschutzinformation vom 07.10.2026<\/a><\/li><\/ul><p>Weiterführende Informationen sind bei der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225237342-762&sprache=1" data-detailonr="225237342">Gemeindesekretärin, Franziska Hofer<\/a>, erhältlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225827868-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>