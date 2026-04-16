<p>Die Gemeinde Terenten erstellt eine Rangordnung nach Titeln und Kolloquium für die Aufnahme von provisorischem Personal mit befristetem Dienstverhältnis als<\/p><p> Verwaltungsassistent\/in, Berufsbild Nr. 43 - 6. Funktionsebene in Teilzeit<\/p><p>Abgabe der Zulassungsgesuche: <strong>Mittwoch 06.Mai - 12:00 Uhr<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Dokumente zum Wettbewerb:<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539822&t=1776330632" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung<\/a> <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539824&t=1776330718" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuch<\/a><\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225795987-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>