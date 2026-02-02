<p>Du möchtest deine Idee oder dein Projekt im ländlichen Raum des Pustertals umsetzen, hast aber noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden?<br><br>Das Regional Management LAG Pustertal unterstützt im aktuellen Projektaufruf sowohl noch nicht oder erst kürzlich gegründete nichtlandwirtschaftliche Start-Ups als auch bestehende nichtlandwirtschaftliche Betriebe bei der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projektideen zur Stärkung des ländlichen Raumes.<br><br>Projektvorschläge können vom 02.02.2026 bis einschließlich 24.04.2026 um 24:00 Uhr bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Die entsprechenden Ausschreibungstexte inkl. aller notwendigen Voraussetzungen sowie alle erforderlichen Unterlagen und Details finden Sie hier: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><br><br>Bei Interesse steht das LAG-Team unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a> oder Tel. 0474 431020 gerne zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225783660-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>