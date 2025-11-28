<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1522353&t=1764328461" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Beitrag der Autonomen Region<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1522355&t=1764328427" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Nähere Informationen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225776007-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>