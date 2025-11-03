<h2>Die nächsten Wahlen kommen bestimmt und dafür brauchen wir Sie!<\/h2><p>Bei Wahlen werden für jeden Wahlsprengel - in Terenten gibt es nur einen Wahlsprengel - ein Präsident und mehrere Stimmzähler aus dem Verzeichnissen der Wahlpräsidenten und Stimmzähler ernannt. Diese Tätigkeit ist vor allem ein Dienst an der Bevölkerung von Terenten, trägt im wesentlichen zu einem reibungslosen Ablauf von Wahlen bei und wird finanziell entschädigt. Wir möchten alle Terner und Ternerin bitten, sich zu überlegen, ob er\/sie diese gelegentliche Aufgabe übernehmen möchte.<\/p><p>Hier die <strong>Zugangsvoraussetzungen<\/strong>:<\/p><h2>Wahlpräsident:<\/h2><ul><li><strong>Aktives Wahlrecht<\/strong><\/li><li><strong>Oberschulabschluss<\/strong><\/li><li><strong>Zweisprachigkeitsnachweis B2, ehmals Niveau B<\/strong><\/li><\/ul><h2>Stimmzähler<\/h2><ul><li><strong>Aktives Wahlrecht<\/strong><\/li><li><strong>Mittelschulabschluss<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Eintragung in das Verzeichnis als Wahlpräsident kann innerhalb Oktober und jene in das Verzeichnis als Stimmzähler innerhalb November vorgenommen werden.<\/p><p>Das <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=217163300-762&sprache=1" title="Wahlamt">Wahlamt<\/a> der Gemeinde gibt gerne weitere Auskünfte! Entweder direkt vorbei kommen oder unter folgender <abbr title="Telefnonnumer">Tel.<\/abbr> 0472 546110 oder unter <a href="mailto:info@gemeinde.terenten.bz.it" title="mail Gemeinde Terenten">info@gemeinde.terenten.bz.it<\/a> nachfragen.<\/p><p>Einfach informieren und bereits jetzt Eintragung beantragen! Danke!!<\/p><h2>Formulare für die Eintragung:<\/h2><ul><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/formular.aspx?detailonr=225128325-762&sprache=1" title="Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der für das Amt eines Wahlpräsidenten geeigneten Personen">Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der für das Amt eines<strong> Wahlpräsidenten<\/strong> geeigneten Personen<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/formular.aspx?detailonr=225128324-762&sprache=1" title="Gesuch um Eintragung in das Verzeichnis der für das Amt des Stimmzählers geeigneten Personen">Gesuch um Eintragung in das Verzeichnis der für das Amt des <strong>Stimmzählers<\/strong> geeigneten Personen<\/a><\/li><\/ul><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225128310-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>