<p>Am <strong>Samstag, 06.12.2025<\/strong> findet in der Gemeinde Terenten ein <strong>Krampusumzug <\/strong>statt. Aus diesem Grund wird die <strong>Landesstraße 40 "Pustertaler Sonnenstraße"<\/strong> wie folgt <strong>zeitweilig gesperrt<\/strong>:<\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><strong>Datum: Samstag, 06.12.2025<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Uhrzeit: von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Abschnitt: km 6+285 bis km 5+960 (Ortszentrum Terenten)<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Für Rettungs – und Einsatzfahrzeuge muss die Durchfahrt gewährt werden.<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Für die Beschilderung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen gemäß StVO muss der Antragsteller sorgen.<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Der Bürgermeister der Gemeinde Terenten und die Polizeikräfte sind mit dem Ordnungsdienst und der Vollziehung der entsprechenden Verfügung betraut.<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Sperre ist vom Regierungskommissär für die Provinz Bozen mit Verfügung Nr. 60072 vom 25.11.2025 angeordnet worden. Die Verfügung ist auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digitalen Amtstafel<\/a> der Gemeinde Terenten verfügbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225776260-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>