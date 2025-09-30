<p>Die Italienische Post hat folgenden Hinweis betreffend das <strong>Postamt Terenten<\/strong> übermittelt, welcher hiermit wunschgemäß veröffentlicht wird:<\/p><p><br><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width44"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513598&mode=T&width=640&height=480&t=1759216452" class="fr-fil fr-dib width44" alt="Hinweis Poste Italiane Schließung Postam Terenten bis 30.11.2025" title="Poste Italiane SpA"><span class="fr-inner">Hinweis betreffend Postamt Terenten <\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225750387-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>