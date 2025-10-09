<p>Die Gemeinde Terenten erstellt eine Rangordnung nach Titeln und Kolloquium für die befristete Beauftragung als Verwaltungsassistent\/in (Berufsbild Nr. 43 - 6.Funktionsebene) in Vollzeit oder Teilzeit von mindestens 75%.<\/p><p>Dokumente zur Rangordnung:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515489&t=1760003577" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Bekanntmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515490&t=1760003631" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuch<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225768444-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>