<p>Der Gemeindeausschuss hat mit Beschluss Nr. 48\/A\/2026 vom 11.02.2026 beschlossen, den <strong>Gemeinderat<\/strong> von Terenten für <strong>Montag, 23.02.2026<\/strong> zu einer <strong>ordentlichen Sitzung<\/strong> einzuberufen. Die Sitzung beginnt um <strong>20.00 Uhr<\/strong> im <strong>Ratsaal <\/strong>der Gemeinde Terenten und ist <strong>öffentlich<\/strong>.<\/p><p>Es wird folgende <strong>Tagesordnung <\/strong>behandelt:<\/p><ol><li style="font-weight: bold;"><strong>Bericht des Bürgermeisters und der Referenten<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>1. Bilanzänderung in der Kompetenzgebarung 2026-2027-2028<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Grundsatzbeschluss zur strategischen Neuausrichtung der Fernwärmeversorgung<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Abänderung des Landschaftsplanes (Sonderverfahren "Grün-Grün"): Umwidmung von "Wald" in "bestockte Wiese und Weide" und von "bestockte Wiese und Weide" in "Landwirtschaftsgebiet" im Bereich der Gp 91 K.G. Pichlern - Knollseisen Peter - definitive Genehmigung<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Genehmigung der Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) - 5. Abänderung 2026<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Verordnung über die Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen - 2. Änderung 2026<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Mitteilungen und Vorschläge der Gemeinderäte<\/strong><\/li><\/ol><p><br><\/p><p>Die Tagesordnung zum Herunterladen ist auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/de\/amtstafel">Digitalen Amtstafel<\/a> verfügbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225785231-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>