<p>Der Gemeindeausschuss hat mit Beschluss Nr. 277\/A\/2025 vom 08.10.2025 beschlossen, den <strong>Gemeinderat<\/strong> von Terenten für<strong> Montag, 27.10.2025<\/strong> zu einer <strong>ordentlichen Sitzung<\/strong> einzuberufen. Die Sitzung beginnt um <strong>20.00 Uhr<\/strong> im <strong>Ratsaal <\/strong>der Gemeinde Terenten (Rathaus) und ist <strong>öffentlich<\/strong>. <\/p><p>Es wird folgende <strong>Tagesordnung <\/strong>behandelt:<\/p><ol><li style="font-weight: bold;"><strong>Bericht des Bürgermeisters und der Referenten<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Ratifizierung Dringlichkeitsbeschluss des Gemeindeausschusses Nr. 232\/A\/2025 vom 28.08.2025 betreffend „6. Bilanzänderung in der Kompetenzgebarung 2025 - 2026 - 2027 - 3. Maßnahme im Dringlichkeitswege"<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>7. Bilanzänderung in der Kompetenzgebarung 2025-2026-2027<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Vereinfachtes einheitliches Strategiedokument 2026-2028 - Genehmigung<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Gemeindebauordnung - 2. Abänderung 2025<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Änderung des Gemeindeplans für Raum und Landschaft\/ Bauleitplanes betreffend Eintragung Radweg entlang der LS 40 in Pichlern – Genehmigung<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Ernennung des technischen Vertreters der Gemeinde Terenten in der Landeskommission für die landschaftsrechtliche Genehmigung im Sinne des Art. 69, Abs. 1 des L.G. Nr. 9 vom 10.07.2018<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Bestellung der Kommission im Sinne des Art. 130 Abs. 1 des L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13 – Unbewohnbarkeitserklärungen 2025 - 2030<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Namhaftmachung einer weiteren Vertreterin der Gemeinde Terenten im Bezirksrat der Bezirksgemeinschaft Pustertal<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Ernennung des Seniorenbeirates der Gemeinde Terenten 2025 - 2030<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Ernennung des Bibliotheksrates 2025 – 2030<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Mitteilungen und Vorschläge der Gemeinderäte<\/strong><\/li><\/ol><p><br><\/p><p>Die Tagesordnung zum Herunterladen finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digitalen Amtstafel der Gemeinde Terenten<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225769928-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>