<h3><a href="https:\/\/diekinderwelt.it\/hier-sind-wir\/terenten\/#">Sommerbetreuung<\/a><\/h3><div data-midnight="" data-column-margin="default"><div data-padding-pos="all" data-has-bg-color="false" data-bg-color="" data-bg-opacity="1" data-animation="" data-delay="0"><p><strong>Die Sommerferien sind der Höhepunkt für Ihre Kinder und für uns!<\/strong><\/p><p>Unsere Sommerbetreuung in Terenten, mit Unterstützung der Gemeinde Terenten, richtet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder und bietet den Kindern ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm. Die Eltern können durch die Sommerbetreuung eine Unterstützung in ihrer Berufstätigkeit erfahren und finden für die Kinder aber auch eine Abwechslung im Sommeralltag. Wir bieten eine bildungsorientierte und kindgerechte Betreuung, unterstützen die Entwicklung, die persönlichen Kompetenzen, die Sozialkompetenz und die Inklusion der Kinder, bauen auf einen offenen kontinuierlichen Dialog mit den Familien zur Stärkung der Kinder, binden uns in die örtlichen Netzwerke ein, arbeiten mit einem professionellen Team und stehen für ein qualitätsbewusstes Arbeiten.<\/p><p><strong>Im Sommer 2026 haben wir in der Gemeinde Terenten folgende Angebote:<\/strong><\/p><ul><li>Sommerkindergarten vom 29.06. – 21.08.2026<\/li><li>„Kunterbunter Sommer“ für Grundschulkinder der 1., 2. und 3. Klasse vom 29.06. – 21.08.2026<\/li><li>„Happy Summer“ für Grundschulkinder der 4. und 5. Klasse vom 29.06. – 21.08.2026<\/li><li>„Outdoor-Woche“ für Kindergarten- und Grundschulkinder vom 24.08. – 28.08.2026<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen folgen in Kürze.<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/diekinderwelt.it\/hier-sind-wir\/terenten\/">https:\/\/diekinderwelt.it\/hier-sind-wir\/terenten\/<\/a><\/p><\/div><\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225782496-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>