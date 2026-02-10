<p>Im Sommer 2026 von Anfang Juli bis Ende August wird die Gemeinde Terenten eine geeignete Person für ein Sommerpraktikum im Gemeindebauhof aufnehmen. Die Anstellung erfolgt im Rahmen eines Ausbildungs- Orientierungspraktikums. Ansuchen können Schüler und Schülerinnen mit einem Mindestalter von 16 Jahren oder Studenten und Studentinnen. Die Gesuche sind innerhalb Freitag, den 06.März 2026 - 12:00 Uhr im Gemeindeamt einzureichen oder an die folgende E-Mail Adresse zu senden: <a href="mailto:info@gemeinde.terenten.bz.it">info@gemeinde.terenten.bz.it<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1530880&t=1770730714" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung_Sommerpraktikum_2026<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1530881&t=1770730787" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuch_Sommerpraktikum_2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225784910-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>