<p>Es wird mitgeteilt, dass am <strong>Montag, 12.10.2026<\/strong> die Arbeiten zur <strong>Sanierung der Straße "Lerchnerweg" <\/strong>beginnen werden.<\/p><p>Aufgrund der Arbeiten und um die Sicherheit zu gewährleisten wird die Straße wie folgt <strong>gesperrt<\/strong>:<\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><strong>Betroffene Straße: Lerchnerweg<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Zeitraum: Ab Montag, 12.10.2026 bis auf Widerruf<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Uhrzeit: Werktags, jeweils von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Der Schülertransport muss gewährleistet werden<\/strong><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Die ausführende Firma ist verpflichtet, für die entsprechende Straßenbeschilderung laut Straßenverkehrsordnung Sorge zu tragen.<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Gemeindeverwaltung dankt für das Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225827960-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>