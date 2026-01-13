<p>Es wird mitgeteilt, dass die <strong>Trinksasserversorgung in der Zone "Unterdorf" <\/strong>am <strong>Donnerstag, 15.01.2026, von 22.00 Uhr bis ca. 24.00 Uhr<\/strong>, <strong>unterbrochen <\/strong>werden muss. <\/p><p>Die Unterbrechung ist notwendig, da <strong>dringende Kontrollen an der Leitung <\/strong>durchgeführt werden müssen.<\/p><p>Die Nutzer werden gebeten, sich entsprechend vorzubereiten und die Unterbrechung zu berücksichtigen!<\/p><p>Vielen Dank für das Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225780939-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>