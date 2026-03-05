<p>Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass am <strong>Montag, 09.03.2026<\/strong> dringende Arbeiten der Trinkwasserleitung im Bereich <strong>Unterdorf<\/strong> durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund muss die <strong>Trinkasserversorgung in der Unterdorfstraße<\/strong> wie folgt <strong>unterbrochen <\/strong>werden:<\/p><ul><li><strong>Datum: Montag, 09.03.2026<\/strong><\/li><li><strong>Uhrzeit: von ca. 8.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr<\/strong><\/li><li><strong>Betroffene Anschlüsse: Unterdorfstraße Nr. 7 bis Nr. 27<\/strong><\/li><\/ul><p>Die betroffenen Anwohner sind gebeten, die Unterbrechung zur Kenntnis zu nehmen und sich entsprechend vorzubereiten. <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung dankt für das Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225788174-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>