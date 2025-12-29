<p>Die Gemeinde beabsichtigt die gemeindeeigene Wohnung Nr. 1 im Baulos 6 im Dorfzentrum von Terenten zu vermieten. <\/p><p>Infos entnehmen Sie der Kundmachung: <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525327&t=1767008101" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung_Wohnung_Nr._1.pdf herunterladen (0.28 MB)<\/a><\/p><p>Angebotsvordruck: <a href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525330&t=1767008240" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen_Wohnung_Nr._1_im_Baulos_6_mit_Preisangebot.pdf herunterladen (0.07 MB)<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terenten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219101815&detailonr=225779156-762">zum Artikel der Gemeinde<\/a>