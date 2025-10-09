<p>In der <strong>Fraktion<\/strong> <strong>Siebeneich<\/strong> und im <strong>Ortsteil Klaus<\/strong> erfolgt die Abholung des Biomülls ab <strong>November<\/strong> nicht mehr dienstags, sondern <strong>donnerstags<\/strong>.<\/p><p>Alle anderen Sammelstellen im Gemeindegebiet sind von dieser Änderung nicht betroffen – dort bleibt der bisherige Abholtag unverändert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225768523-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>