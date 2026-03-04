<p><strong>Die Gemeinde Terlan führt das erfolgreiche Mobilitätsprojekt „Ebike2go“ auch im Jahr 2026 fort. <\/strong><\/p><p>Ziel des Projekts ist es, die umweltfreundliche Mobilität im Dorf zu stärken, den innerörtlichen Verkehr zu reduzieren und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu fördern.<\/p><p>Nach der positiven Resonanz im ersten Jahr können erneut zwanzig volljährige Personen aus Terlan ein E Bike für ein Jahr nutzen.<\/p><p><strong>Projektbeschreibung<\/strong><\/p><p>Mit „Ebike2go“ stellt die Gemeinde Terlan gegen eine Jahresgebühr von 240 Euro hochwertige E Bikes zur Verfügung. Damit soll der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad erleichtert und ein aktiver Beitrag zu den Klima- und Umweltzielen der Gemeinde geleistet werden. <\/p><p>Am Ende des Mietjahres wird jedes Fahrrad gründlich gewartet und anschließend an die nächste Nutzerin <abbr title="beziehungsweise" data-glossar-onr="225266652-987">bzw.<\/abbr> den nächsten Nutzer weitergegeben.<\/p><p>Die Vergabe der Räder erfolgt nach Abschluss der Anmeldefrist auf Grundlage der eingegangenen Bewerbungen.<\/p><p><strong>Ein Beitrag für Terlan<\/strong><\/p><p>„Ebike2go“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Verkehrs, zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Förderung der Gesundheit in Terlan. Die Gemeinde dankt allen, die sich aktiv an diesem nachhaltigen Projekt beteiligen.<\/p><p><strong>Anmeldung und Ablauf:<\/strong><\/p><p>• Das Teilnahmeformular <a href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787922-987&sprache=1">Ansuchen Ebike2go<\/a> kann per E-Mail an folgende Adresse geschickt werden: <a href="mailto:info@gemeinde.terlan.bz.it" title="">info@gemeinde.terlan.bz.it<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it"><\/a>• Anmeldeschluss: 31. März 2026<\/p><p>• Abholung der E Bikes: ab 27. April 2026<\/p><p>bei der Firma Staffler in Lana<\/p><p>• Vertrags- und Nutzungsdauer:<\/p><p>1. Mai 2026 bis 30. April 2027<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225787936-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>