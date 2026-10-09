<p>Wir informieren, dass ab <strong>Mittwoch, 14. Oktober 2026<\/strong>, das Parken auf den blau markierten Stellplätzen am Parkplatz „Haus des Apfels“ in Terlan gebührenpflichtig wird.<\/p><p>Ab diesem Datum können <strong>Parkabonnements<\/strong> online über <strong>terlan.insosta.it<\/strong> oder persönlich im zuständigen Büro beantragt werden. Infos, Tarife und Formulare finden Sie direkt auf dieser Webseite.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225828227-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>