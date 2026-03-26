<p>Die rechte Fahrspur der LS165, auf der im vergangenen Jahr Grabungsarbeiten seitens der Edyna durchgeführt wurden, wird im Zeitraum vom <strong>30. März<\/strong> bis zum <strong>17. April 2026 <\/strong>im Abschnitt von Terlan Mittelschule bis Siebeneich Zentrum neu asphaltiert.<\/p><p>Aufgrund des in diesem Zeitraum vorgesehenen zeitweiligen Einbahnverkehrs von Siebeneich in Richtung Terlan, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da die öffentlichen Busse in diesem Zeitraum von Terlan über Unterrain-Pillhof nach Bozen fahren werden, wird für die Busverbindung Terlan-Siebeneich ein Ersatzbusdienst eingerichtet.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1537085&t=1774526792" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Straßenplan.pdf<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225791615-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>