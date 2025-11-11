<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Terlan begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der <abbr title="sogenannt" data-glossar-onr="225266992-987">sog.<\/abbr> „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte 2025“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225266606-987">Art.<\/abbr> 7 <abbr title="Absatz" data-glossar-onr="225266582-987">Abs.<\/abbr> 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte auf der Amtstafel (unter "Andere Dokumente") veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225773238-987&sprache=1">Liste der Begünstigten der Karte "Carta dedicata a te" (="Für Sie bestimmte Karte")<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225773243-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>