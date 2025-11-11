<p>Komm am 19. November, 26. November oder 3. Dezember ab 07.15 Uhr in den Schulhof in Terlan und lass dein Fahrrad von der Ortspolizei überprüfen. Für alle Teilnehmer gibt es ein kleines Geschenk.<\/p><p>Denke daran:<\/p><ul><li>Je sauberer deine Lichter und Reflektoren sind, desto besser leuchten sie.<\/li><li>Trage am besten bunte oder helle Kleidung - so sehen dich alle Autofahrer schon von weitem!<\/li><\/ul><p>Eine Initiative der Ortspolizei Terlan.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225773257-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>