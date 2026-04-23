<p>Das Radrennen führt am Freitag über das Überetsch nach Unterrain und weiter über die MeBo-Brücke (Terlan), den Kreisverkehr Terlan (Schloss Maultasch), entlang der Staatsstraße Richtung Bozen, durch den Ortsteil Klaus und Siebeneich bis nach Bozen.<\/p><p>Aus diesem Grund werden die Straßen entlang der Strecke vollständig gesperrt, bis das Fahrerfeld passiert hat.<\/p><p>Datum: 24.04.2026<\/p><p>Straßensperre ab: <abbr title="circa, zirka" data-glossar-onr="225267131-987">ca.<\/abbr> 13:00 Uhr<\/p><p>Geplante Durchfahrt: <abbr title="circa, zirka" data-glossar-onr="225267131-987">ca.<\/abbr> 13:45 Uhr<\/p><p>Bitte beachten: Die Zeiten können sich geringfügig verschieben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225797312-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>