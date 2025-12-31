<p>Eure kreativen Ideen sind gefragt: Turbo - der Jugendhaushalt, ein Projekt initiiert vom Forum Prävention, startet 2026 auch in der Gemeinde Terlan. <\/p><h3>Um welches Projekt handelt es sich?<\/h3><p>Jugendliche unserer Gemeinde zwischen 14 und 25 Jahren können entscheiden, ob und welche eingereichten Projekte umgesetzt werden. <\/p><p>Ob Ideen zu Events, Spielinspirationen oder Investitionen im Sport-oder Kulturbereich: unsere Jugend kann mitgestalten und mitentscheiden.<\/p><h3>Wer kann Projekte einreichen?<\/h3><p>Projekte können ab jetzt bis 28.02.2026 von Bürgern, Gruppen, Vereinen oder Betrieben über die dafür vorgesehene Internetseite eingereicht werden: <a href="https:\/\/www.turbogemeinde.it\/">www.turbogemeinde.it\/<\/a><\/p><p><strong>Einladung zum Kick-Off-Event am Donnerstag, 08. Januar 2016 um 18.30 Uhr im Jugendraum Terlan.<\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225779403-987&sprache=1">Flyer Turbohaushalt<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225779398-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>