<p>Hiermit möchten wir darauf hinweisen, dass der Schatzamtsdienst der Gemeinde Terlan ab dem <strong>1. Jänner 2026<\/strong> von der Südtiroler Sparkasse <abbr title="Aktiengesellschaft" data-glossar-onr="225267107-987">AG<\/abbr> durchgeführt wird. <\/p><p>Ab diesem Datum erhält die Gemeinde neue Kontodaten und das bis zum 31.12.2025 aktive Konto wird automatisch deaktiviert. <\/p><p>Grundsätzlich müssen alle Zahlungen an öffentliche Verwaltung über die PagoPA-Zahlungsmethode abgewickelt werden. Daher sollten Überweisungen an das Schatzamtskonto der Gemeinde grundsätzlich vermieden werden. Sollte eine Überweisung in Ausnahmefällen dennoch notwendig sein, bitten wir darum, die neuen Kontodaten (Südtiroler Sparkasse) direkt bei der Gemeinde anzufordern. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225779184-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>