<p>Wohnreform 2025:<\/p><ul><li>Mehr Wohnraum für Ansässige schaffen<\/li><li>Gezielt finanziell fördern und unterstützen<\/li><li>Verfahren vereinfachen und beschleunigen<\/li><\/ul><p>Die Gemeindeverwaltung von Terlan hat mit dem Projekt "Quarz" in der Andrianer Straße in Terlan eine lokale Antwort auf den Bedarf nach leistbarem Wohnen im Bereich des geförderten Wohnbaus erarbeitet. Die Genossenschaft wurde gegründet und der Baubeginn steht kurz bevor. <\/p><p>Nachdem Anfang 2025 vom Landesressort Wohnbau unter Landesrätin Ulli Mair das neue Wohnbaugesetz erarbeitet und in Kraft gesetzt wurde, hat der Gemeinderat von Terlan am 19. August 2025 vorgeschlagen, sich aktiv mit dem Thema "leistbares Wohnen" zu beschäftigen. <\/p><p>Hierfür hat die Gemeindeverwaltung für den <strong>22. Oktober 2025 um 19.30 Uhr im Raiffeisenhaus in Terlan <\/strong>die Landesrätin Ulli Mair, den an der Ausarbeitung des Gesetzes mitwirkenden Fachmann <abbr title="Rechtsanwalt" data-glossar-onr="225267299-987">RA<\/abbr> Paul Lintner und Leo Resch von der Arche im KVW nach Terlan eingeladen, um das neue Gesetz vorzustellen und zu erklären. <\/p><p>Alle interessierte aus Terlan, dem mittleren Etschtal und der Umgebung sind eingeladen, an diesem informativen Abend teilzunehmen. Nach dem offiziellen Programm stehen die Referenten für Fragen und detaillierten Auskünften zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.terlan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219371727&detailonr=225766903-987">zum Artikel der Gemeinde<\/a>