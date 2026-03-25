<p style="text-align: left;">Es wird mitgeteilt, dass die Sprechstunde der Leiterin der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten Geom. Jutta Wörndle <strong>mittwochs von 10:00 - 11:00 Uhr stattfindet <\/strong>(ausgenommen ist der erste Mittwoch jeden Monats). <strong>Für Vormerkungen: <\/strong><strong>Tel. <a href="tel:+390471726531">0471\/726531<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225749620-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>