<p>Die Abgabe von Altkleidern im gemeindeeigenen Recyclinghof ist aufgrund verschiedener Bestimmungen zurzeit nicht mehr möglich.<\/p><p>Daher bitten wir die Bevölkerung, gut erhaltene Kleidungsstücke in den umliegenden Kleiderkammern abzugeben. Dieser Dienst ist kostenlos.<\/p><p>Die abgenutzten und nicht mehr weiterverwendbaren Kleidungsstücke müssen derzeit über den Restmüll entsorgt werden.<\/p><p>Sollten sich Neuerungen ergeben, werden wir euch natürlich umgehend informieren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225771266-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>