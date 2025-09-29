<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 317\/2025 der Entwurf des Durchführungsplanes für das <strong>Mischgebiet M2 – Widum<\/strong> mit den entsprechenden Durchführungsbestimmungen genehmigt wurde. (Antragsteller: K2 <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung" data-glossar-onr="225288640-558">GmbH<\/abbr>)<br>Sämtliche Unterlagen sind <strong>bis einschließlich 23.10.2025<\/strong> sowohl im Bürgernetz des Landes, als auch an der digitalen Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht. Im Zeitraum der Veröffentlichung kann jeder Stellungnahmen und Vorschläge einbringen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225766627-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>