<p>DigiPoint ist eine kostenlose Fortbildungsplattform, die in vielen Gemeinden angeboten wird. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. Die Non-Profit Firma ADVStudio bietet nun auch folgende <strong>kostenlose Online Tutorings<\/strong> an:<\/p><ul><li>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr: GESUNDHEITSKARTE (fascicolo sanitario)<\/li><li>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: <abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225288705-558">CIE<\/abbr>-AKTIVIERUNG<\/li><li>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr: FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/li><li>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: TAXIBONUS<\/li><li>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr: BEANTRAGUNG REISEPASS<\/li><\/ul><p>Hier geht’s zum <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Anmeldelink<\/a>:<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225768251-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>