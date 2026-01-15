<p>Der Digitale Zustelldienst (SEND) ist die staatliche Plattform für die digitale Zustellung rechtsverbindlicher Mitteilungen der öffentlichen Verwaltung, wie z. B. Geldstrafen und steuerliche Bescheide.<\/p><p>Ab Januar 2026 wird die Ortspolizei Karneid ausschließlich dieses System verwenden. Die Schriftstücke werden auf SEND hinterlegt, und die Bürgerinnen und Bürger erhalten eine digitale Benachrichtigung mit einem Link zum Zugriff auf das Dokument über die App IO, <abbr data-glossar-onr="225288952-558">PEC<\/abbr>, E-Mail oder SMS.<\/p><p>Personen, die über keine digitalen Zugangsmedien verfügen, erhalten die Zustellung per eingeschriebenem Brief in Papierform, auf Kosten des Empfängers. Dieser enthält Anweisungen, wie das Dokument online abgerufen oder gegen Bezahlung an offiziellen Abholstellen in Papierform angefordert werden kann.<\/p><section><p>Hinweise zu möglichen Kostenabweichungen bei Zahlungen über SEND<\/p><p>Sofern eine SEND-Zustellung eine Zahlung vorsieht, kann der im Dokument angegebene Betrag zum Zeitpunkt der Zahlung variieren, und zwar aus folgenden Gründen:<\/p><ul><li>Zum Zahlungsbetrag kommen Zustellkosten hinzu, deren Höhe von der gewählten Zustellart und der Versandabwicklung abhängt.<\/li><li>Wenn die Zahlung vor Erhalt der Papierzustellung erfolgt, können dennoch Kosten für Druck und Versand eines eingeschriebenen Briefes anfallen, sofern der Versand bereits eingeleitet wurde. Diese Kosten werden zum Zeitpunkt der Zahlung berechnet.<\/li><li>Bei der Abholung der Zustellung an einer SEND-Abholstelle beträgt die Druckgebühr 1,40 €.<\/li><\/ul><p>Die Liste der offiziellen SEND-Abholstellen ist unter folgendem Link abrufbar:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/notifichedigitali.it\/punti-di-ritiro\/" target="_self">https:\/\/notifichedigitali.it\/punti-di-ritiro\/<\/a><\/p><p><br><\/p><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225781382-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>