<p>Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,<br> </p><p>die Grippesaison ist angekommen und die Impfung ist der beste Schutz, den Sie sich selbst bieten können. Der Grippeimpfstoff ist sicher, wirksam und schützt sowohl Sie als auch Ihre Angehörigen.<br>Die Impfung ist kostenlos für:<br><strong>Personen über 60 Jahre mit chronischen Erkrankungen und allgemein für Personen über 65 Jahre<br>Schwangere Frauen</strong></p><p>Buchen Sie jetzt Ihre Impfung unter miodottore oder <a href="tel:+390471724264">0471/724264</a>, um gut durch die Saison zu kommen.</p><p><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/jH_uBJnFLFU?si=YNwTCjOK4Xs-p8uB__;!!IC0dFnBEFA8modo!U7Na7k9msLKRwui2mJgr2RQoL5wp5gsyHFGivkiVpixBGtrpugFAN9DEkf2AYJjtTr0Ec1lhdLBx5sLW1ckN4rXglK_s$" target="_blank">https://youtu.be/jH_uBJnFLFU?si=YNwTCjOK4Xs-p8uB</a></p><p>Schützen Sie sich,<br>Lukas Nock</p>