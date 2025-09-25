<section><p>Durchgehende Sperrung der Prösler Straße von der Kreuzung mit der LS 24 Völser Straße (Kaif) bis Prösels (Baumannhof) vom 29.09.2025 07.00 Uhr bis 30.04.2026 18.00 Uhr aufgrund von Bauarbeiten im Rahmen des Projekts "Verbesserung der Zufahrt Prösels und Ums (LS24) - Phase 04 Ausschreibungen - 1. und 2. Baulos".<br><br><strong>Die Umleitung erfolgt über LS 24 und LS 65 - Gasthof Faust<\/strong><\/p><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225765863-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>