<p style="text-align: justify;"><span size="2"><span lang="de-DE">Vorausgeschickt, dass beim Wanderweg 1A Holzschlägerungsarbeiten durchgeführt werden<\/span><\/span><span lang="de-DE">.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Der erste Teil des Wanderweg Nr. 1A Richtung Niger bleibt <strong>ab sofort bis 30.04.26 durchgehend gesperrt.<\/strong> Die Umleitung erfolgt über den Forstweg. <\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225791608-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>