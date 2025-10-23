<p>Das Trampolin musste vorzeitig gesperrt werden, da die Schutzmatten wiederholt entfernt wurden. Dadurch besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.<\/p><p>Wir bitten die Eltern dringend, ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass die Schutzmatten <strong>nicht entfernt werden dürfen<\/strong>.<\/p><p>Sollten weiterhin Probleme auftreten, sieht sich die Gemeinde gezwungen, <strong>weitere Maßnahmen<\/strong> zu ergreifen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225770317-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>