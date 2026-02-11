<p><strong>Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft <\/strong>sucht für die Sommerbetreuung 2026 in Tiers Kinderbetreuer*innen von 29.06. – 07.08.2026.<\/p><p><strong>Voraussetzungen:<\/strong><\/p><ul><li>Volljährigkeit<\/li><li>Erfahrung in der Kinderbetreuung und in der Arbeit mit Kindergruppen<\/li><li>Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Begeisterung<\/li><\/ul><p><strong>Wir bieten:<\/strong><\/p><ul><li>Einschulung und Weiterbildung<\/li><li>fachliche Begleitung<\/li><li>angemessene Entlohnung<\/li><li>kostenloses Essen<\/li><li>angenehmes Arbeitsklima<\/li><li>freie Wochenenden<\/li><\/ul><p>Schick uns Deinen Lebenslauf samt Bewerbung an: <a href="https:\/\/suedtirolerjobs.it\/bewerben\/j\/126334" target="_blank"><u><strong>info@diekinderwelt.it<\/strong><\/u><\/a><\/p><p>Einblick und weitere Informationen unter: <strong><a href="https:\/\/diekinderwelt.it\/" target="_blank"><u>www.diekinderwelt.it<\/u><\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225703436-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>